台北故宮人力空間不足　葛如鈞促用AI輔助

藍委葛如鈞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月8日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”葛如鈞8日質詢台北故宮博物院院長蕭宗煌時，針對故宮人力不足的情況提出建議，同時也建議故宮可以透過新的虛擬技術，改善館藏展出率偏低的問題。葛如鈞指出，他知道故宮有很多作業必須透過專業的人力才能達成，所以他建議為了善用這些專業寶貴的人力，應該在可以透過AI輔助，讓人和AI負責各自擅長的領域，讓資源的利用效益最大化。



“立法院”教育及文化委員會8日邀請台北故宮博物院院長蕭宗煌列席就“回首百年放眼未來－故宮定位與部會級博物館公共責任總檢討”進行專題報告，並備質詢。



葛如鈞首先指出，目前故宮的庫房管理和文物修復人力不足，這對於故宮對文物的監管和維護工作來說是一個巨大的挑戰。他提到，即使是使用RFID技術，也顯得過時，並建議應該考慮使用AI技術來提高效率。他舉了華盛頓史密森國家自然史博物館（Smithsonian National Museum of Natural History）和台灣歷史博物館使用AI技術進行盤點的例子，並詢問是否可以開放高解析度的圖片來訓練AI，以改善文物的管理。對此，蕭宗煌回應說，他會參考委員的意見，並進行研究。



對於文物修復，蕭宗煌解釋說，文物的保存和維護有其固定的邏輯，並不是每年都需要進行檢查。他提到，故宮會與台灣的古物修護研究所合作，進行實務訓練，以幫助學生畢業後能更好地為故宮服務。