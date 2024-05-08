李文忠證實　將與“退輔會”主委馮世寬共進退

李文忠備詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月8日電（記者 黃筱筠）出身民進黨新潮流、與賴清德有交情的“退輔會”副主委李文忠8日證實，他將隨“退輔會”主委馮世寬共進退，暫離公職。但他說，此舉不是要退休，愛爬山的他說，只是想去攀登百岳，“再不爬4年後、8年後就爬不動了”。



李文忠表示，政府是一個團隊，就像球隊，有先發有後補，有一軍有二軍。只要初心還在、本領還在，有興趣有機會，也幹得來，“隨時可以回來”。他作為民進黨黨員，願做政府的摰友、諍友。



李文忠在黨內屬大砲型政治人物，過去擔任“立委”期間，就因陳水扁涉入“國務機要費案”與林濁水一起辭職“立委”。而在擔任“退輔會”副主委期間，他曾公開表示，基於尊重榮民族群情感與歷史事實，各地榮家與部分軍營的蔣介石銅像，應該予以保留，無須比照營外移除。在林智堅學倫案中，他表示蔡英文堅持捍衛林智堅的清白，把民進黨原本的價值丟到一邊。而在賴清德即將就任“總統”之前，他說過民進黨應將“逢中必反”策略調整為“逢中共打壓必反”，並在“中華民國”憲政體制下，進一步向中國大陸民眾釋出善意。



中國國民黨“立委”徐巧芯今天質詢李文忠有關於榮民就養給付調漲議題，態度非常客氣。李文忠表示，雖然今年已經比照軍公教人員加薪4%，調漲就養給付4%，但他希望能調更高。徐巧芯馬上回應說，她支持，後續希望“立法院”繼續討論。



“立法院”“外交及國防委員會”今天處理“國防部”、“外交部”、“僑委會”、“退輔會”等預算凍結案。



藍委徐巧芯今天在委員會質詢關心榮民就養給付議題。李文忠表示，現役人員今調漲4%，退休制度比照現任調漲4%。因公受傷榮民過去沒有水電半價，他8年前去爭取，人數很少，衹有280幾位。徐巧芯則稱，很棒，“我很支持你們做這樣服務”。



徐巧芯說，但今天是關心就養給付，基本工資月薪漲了三成，消費者物價指數上漲10%，目前的調整合理嗎？



李文忠表示，“我不是要比較，但前政府只調漲一次，我們調漲三次”，今年物價上漲不只4%，但是今年就養給付調漲4%，已經是史上最高，但是希望能調更高。



徐巧芯則說，“希望調更高，我會全力支持”。榮民“為國”付出這麼多，現在通貨膨脹、電價上漲，都是一筆不小開銷。



李文忠回應，希望“立委”們協助調更高。徐巧芯表示，希望會後繼續討論。