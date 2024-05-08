陳其邁找蘇系李懷仁當副手　王世堅沒好話

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）隸屬民進黨前“行政院長”蘇貞昌派系的台“數位發展部次長”李懷仁5月底將出任高雄市副市長，被質疑是靠攏賴清德、高雄市長陳其邁而高升。民進黨“立委”王世堅8日表示，李懷仁備詢打瞌睡是有紀錄的，曾在一場會議嘻皮笑臉、吊兒郎當，有事沒事就拍馬屁，他希望自己是看走眼。



蘇系大將李懷仁，曾任陳水扁競選2004幕僚、蔡英文競選2012辦公室發言人、民進黨政策研究與協調委員會副主任、“總統府”副秘書長、前“行政院長”蘇貞昌顧問、前“行政院副院長”陳其邁辦公室主任、2022年8月27日出任“數位發展部”首任政務次長。正值賴清德5月20日新政府交接，李懷仁7日已被陳其邁證實將出任高雄市副市長。



王世堅今日上午在“立法院”接受媒體聯訪，記者詢問，被稱為“扶龍王”的王世堅曾在“立院”質詢李懷仁打瞌睡，如今李懷仁愈被罵愈高升？



王世堅回應，他不敢再評論李懷仁，再評論下去搞不好李還會去選市長，他知道李是怎樣的人，他盡量不罵李了，除非李有什麼行為影響“國家”預算，他就會指責。他要提到，有次“立院”財政委員會舉辦聯席會議，討論全台詐騙問題，找來很多金融單位等，所有官員都正襟危坐、很慎重，唯有李懷仁在場嬉皮笑臉、吊兒郎當，更曾有打瞌睡的紀錄，有事沒事就拍馬屁。



記者問，中國國民黨台北市議員鍾小平指李懷仁是蘇系拋棄英系，靠攏賴清德，是派系喬位置？王世堅說，他不清楚，但倒是期望準高雄市副市長李懷仁讓他看走眼，搞不好李有特殊長才，只不過若是要他來用人，他是不會用李的。因當時聯席會議現場，大家對詐騙猖獗是一致憤怒，衹有李懷仁不當一回事，“數發部”對打詐才衹有5頁報告，還拿“警政署”發布的資料列為自己的政績，實在笑話，能期望李懷仁能交出什麼好成績單？李被罵剛好，希望會打瞌睡的李懷仁還有特殊長才。