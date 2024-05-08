童子賢提鏟平核四蓋OL3　前廠長震驚心痛

核一(圖左)與核四(圖右)4部機組。(照:台電公司提供) 中評社台北5月8日電／原被賴清德屬意接任“閣揆”的和碩董事長童子賢，主張核二、核三延役，核一、核四廠址剷平，並引進採用“芬蘭的OL3”，引發關注。對此，核四前廠長王伯輝發文表示，感到相當震驚且心痛。他指出，核四廠是當年台電公司與各個工程團隊盡心盡力的心血結晶，是絕對值得自豪的台灣之光。如今卻在各種不正確的批評中被徹底抹煞。王伯輝建議童子賢先去核四參觀後再做決定。



王伯輝臉書全文如下:



核一、核四該被鏟平來蓋芬蘭的OL3嗎？



昨天中午，有位媒體人打電話來問我對這個問題的看法，當場，我呆住了！



怎麼會有人用“鏟平”來對待一個被糟蹋多年的核四廠！



感情上，我內心是在淌血！理性上，我覺得用鏟平來排除核四廠，有點殘忍！



到底，核四廠該不該被鏟平？我建議童董事長去看看核四再做決定，好嗎？



芬蘭OL3真的那麼神奇嗎？



很巧的是，多年前，我曾被邀請到日本廣島去介紹核四廠的測試方案。當時，聽眾中就有位來自芬蘭電力公司的年輕人，他主動找了我說，對芬蘭新蓋的電廠（即0L 3），有點擔心！因為OL3是歐洲最新型的壓水式核電廠！當時，我們的進步型反應器（A B W R）也是沸水式中最新型的！



一個是歐洲最大最新的壓水式反應爐，一個是美國與日本合作的最大最新的沸水式反應爐！



OL3 2005年開始建造，本來規劃2009年完工，它們的核島區是法國Areva公司承包，傳統的部分由德國西門子承包！是一個統包的工程！



OL3在施工過程中也發生了許多的問題，延至2021年才放燃料，2023年才宣布商業運轉，總共長達18年！



反觀我們的A B W R，2001年陳水扁政府宣布復健及至2015年安檢後封存，也歴經了15年！



個人知道芬蘭OL3施工甚至測試中也有許多問題，才會長達18年！因OL3才商業運轉沒有多久，就說OL3有多麼神奇，似乎太武斷了些！



OL3與核四廠簡單的比較



OL3發電量為1600MW！



核四廠發電量為1350MW!



二者都是超級大的核電廠，它們也都歷經了15年以上的苦難！



在最近Nuclear Now的影片中特別提到，A B W R是最進步且最安全的電廠！核四廠就是A B W R! 核四廠測試結果顯示它是受到肯定的！



一個大型工程在施工中，一定會產生許多問題，OL 3是如此，核四廠也是如此！但根據核能工程的規定：一定會仔細處理才能進行下一步！所以，用施工或測試過程發現的問題來否定這個工程，是不正確也是不公平的！



套句，核四安檢總顧問，蔡維綱博士對核四測試的回應“他說核四廠是他在30多年核能生涯中所見測試最嚴𧫴的電廠，有些甚至比廠家要求的還嚴格”