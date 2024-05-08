台“防長”邱國正說明修正陸海空軍懲罰法目的

邱國正接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月8日電（記者 俞敦平）即將離任的台“防長”邱國正8日下午於“立法院”受訪時指出。軍方提出陸海空軍懲罰法修正草案，是為了讓懲處過程更加周延和慎重，避免過去的問題重複發生。



“立法院外交及國防委員會”8日下午審查“陸海空軍懲罰法修正草案”等案、“軍人權益事件處理法草案”等案，“國防部長”邱國正前往備詢。



針對陸海空軍懲罰法的修訂，由於其中有高達100萬元新台幣的罰鍰，因此被外界質疑這可能導致長官對下屬的霸凌甚至是逼人犯罪或自殺，邱國正解釋說，這次的修法是為了讓大家明白，軍中的一切都需要經過集體評斷，而不是單一主官的決定。他強調，軍中管理已經在不斷地強化，並且修法的目的是要讓懲處過程更加周延和慎重，避免過去的問題重複發生。



此外，也有不少“國內外”媒體報導，在賴清德520就任的前後，陸方恐有大規模的軍事行動，對此邱國正強調了軍方的戰備應處訓練和敵情掌握的重要性。他提到，雖然敵人的動態大多數是由他們自己決定的，但軍方仍需進行嚴密的監控和準備，以便能夠及時應對任何可能的威脅。他指出，外界有許多不同的看法，但軍方的主要任務是關注實際的動態和徵兆，而不是針對外部的臆測進行評論。

