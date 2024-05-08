邱國正：藍白委訪太平島　確保他們安全返回

邱國正接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月8日電（記者 俞敦平）台防長邱國正8日下午於“立法院”受訪，針對5月18日中國國民黨與台灣民眾黨“立委”出訪太平島一事軍方的安排，他指出，南海因為美菲聯合軍演因此局勢複雜，“國防部”會將情況如實報告給“立委”，並確保他們安全返回。對於部長交接事宜，他認為“國防”政策具有延續性，不會因為官員更替而發生重大變化。



“立法院”“外交及國防委員會”8日下午審查“陸海空軍懲罰法修正草案”等案、“軍人權益事件處理法草案”等案，“國防部長”邱國正前往備詢。



針對5月18日藍白“立委”將要赴太平島考察一事，邱國正指出，“國防部”負責安全運輸人員至該地區，並確保他們安全返回。他提到，雖然南海地區目前正在進行美菲聯合軍演，並有多國參與，中國大陸南部戰區的遠海部隊和美國航母也在附近活動，但“國防部”不會對這種複雜性做出臆測。相反，他們會向相關委員提供當前情況的說明，以便他們做出決策。



關於5月20日與將要新上任的顧立雄的交接工作，邱國正表示，交接工作按照正常程序進行，並保持良好的工作互動。他強調，“國防”政策具有延續性，不會因為官員更替而發生重大變化。邱國正認為，新官員上任不會急於進行改革，而應該保持一定的基本涵養和共同認知。