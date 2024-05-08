聲援徐巧芯　朱立倫批綠用戰狼式攻擊打藍

國民黨主席朱立倫主持中常會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天在中常會批評，這幾個月來，民進黨由於失去“國會”多數，先對“立法院長”韓國瑜透過各種方式汙衊或破壞，對國民黨團與每一位國民黨“立委”個人進行攻擊抹黑、造謠甚至惡意提告，種種攻擊的戰狼行為，就是想要削弱國民黨的戰力。



朱立倫說，但國民黨仍會保持腦筋清楚，在地方全力為民服務，在“國會”會像7-11便利商店24小時代表人民監督政府並推動法案，不會受到民進黨的戰狼戰術或毀滅式的戰法，讓“國會”失去功能。



國民黨“立委”徐巧芯持續遭到綠營和網路側翼等圍剿，昨天還遭“外交部”上地檢署按鈴控告洩密等等，引發各界討論。朱立倫今天在中常會上的談話，大有力挺自家“立委”的意味在。



朱立倫強調，綠營這樣做的最終目的，就是希望削弱國民黨戰力，“把“立法院”打爛，民進黨就可以為所欲為，我們絕對不會中計”。



另外，面對520後新局，朱立倫說，新任的賴清德必須依照“憲法”、法律，赴“立院”進行“國情報告”，對此，賴清德與民進黨皆正面回應，希望他們能遵守諾言。國民黨會依照“憲法”、法律以禮相待，代表人民提出問題，希望共同建立好的憲政慣例，讓未來“中華民國”“國會”發揮最多、最大的正面功能。



朱立倫也再次呼籲賴清德，520之後，台灣民主要向上提升或向下沉淪，就在賴的一念之間，讓看守政府的種種作為到520為止，重新建立憲政慣例，讓“中華民國”的“國會”發揮最大功能，讓未來的政府真正做好事情，才是共同目標。