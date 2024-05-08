朱立倫：特赦扁基本要求　認錯道歉還錢

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月8日電（記者 張嘉文）針對外傳蔡英文有意特赦陳水扁，中國國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時指出，國民黨過去多次要求陳水扁認錯、道歉、還錢，就是最基本的要求，也是“立法院”黨團的立場。



朱立倫強調，國民黨尊重“總統”的特赦權力，但維護司法正義以及人民感受，應該是最重要的要求。至於民進黨的派系和解與內部考量，不在國民黨的考量之內。



中廣前董事長趙少康昨天也在臉書發文表示，陳水扁要獲特赦有3個條件“認錯、道歉、還錢”，這3個條件缺一不可，也是最起碼的要求。



蔡英文將在520卸任，對於傳出520前將特赦陳水扁，府方發言人林聿禪昨天表示，府方現階段立場仍是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依相關法律規範辦理；“法務部”則表示並沒有來自府院的“明確消息”，但與特赦相關業務均持續處理中。



朱立倫今天下午在中常會上特別提到此事，他強調，此議題從社會各角度來看，大家都很清楚，必須要有司法正義，同時重視人民感受，民進黨內部派系的和解不是人民考慮的，應該要的是司法正義與人民感受。



他說，國民黨多次提出“認錯、道歉、還錢”，這是最基本要求，相信此立場不只是國民黨中央，也是黨團立場。至於民進黨派系和解或內部考量，並不在國民黨中央和黨團的考量之內。