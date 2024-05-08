不想等了！觀光業者吶喊儘快解除赴陸禁團令

“2024觀光論壇，如何再創千萬觀光客榮景”論壇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月8日電（記者 鄭羿菲）世界各國疫情後積極迎接陸客觀光財，台灣“禁團令”卻無解，讓台灣觀光業者急如熱鍋上螞蟻。旅行商業同業公會全台聯合會等超過70位產官學界代表8日參與論壇，呼籲民進黨政府盡快解除“禁團令”，甚至把握恢復平潭與台灣之間的海運直航，藉以逐步恢復陸客來台，觀光其實是促進兩岸和平的產業。



據統計，台灣2023年入境旅客有648萬6951人次，對比2019年1186萬人次，目前恢復率僅54%。



旅行商業同業公會全台聯合會、旅行業品質保障協會、中華兩岸旅行協會、台灣旅遊交流協會8日下午共同舉辦“2024觀光論壇，如何再創千萬觀光客榮景”論壇，邀請旅行業全台聯合會理事長蕭博仁、旅行業品保協會理事長張永成、中華兩岸旅行協會理事長許晉睿、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、台灣觀光產業聯盟理事長、靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰、開南大學校長林玥秀等人與談。



入境旅遊協會理事長許峻瑋表示，中國大陸今年預估出境人數可以突破1億人次，但兩岸因政治因素，6月開始觀光再度降入冰點，中美衝突更甚於兩岸，美國雖在貿易上對中國大陸樹立壁壘，但觀光上並沒有這麼做。換個思維來看，觀光其實是促進世界和平的產業，用更寬懷的心胸讓兩岸恢復過往對話，相信能更大地帶動觀光客來台人次。



黃正聰說，我們應該對大陸善意多一點，兩岸最近有一些正向互動，雖然開放福建居民到馬祖旅遊的門開得不大，但至少是一點善意，我們可以再多加一點善意。建議準“行政院長”卓榮泰上任後，親自召開被前“行政院長”蘇貞昌停開的“行政院”觀光振興諮詢會議，以院長層級調停“交通部”與陸委會對兩岸觀光的不同意見。



黃正聰認為，雖然政府認為福建居民到馬祖旅遊，在疫情前的統計每個月僅約500人，但2019年海空運來台的陸客，就有佔整體陸客23%，政府應該換個角度想，開放平潭與台灣的海上直航，就能換到一個月至少5萬人次的福建居民赴台旅遊。



世新大學觀光學系副教授陳家瑜認為，如果做不到“觀光立國”，至少不要觀光“鎖國”。若台灣像過去有幾萬名陸客在台灣、有幾萬名陸生在台灣，大陸要怎麼武力攻台？大陸人民來到台灣，自然會用民間的力量散發兩岸交流的友善，這不是最好的“國安”防衛機制嗎？