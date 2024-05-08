綠委蔡易餘反制藍　嗆要提反攻大陸特別條例

蔡易餘。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月8日電（記者 黃筱筠）民進黨今天中常會因為黨主席賴清德請假，由民進黨“立法院”黨團總召柯建銘擔任代理主席，柯建銘趁機向中常委抱怨“國會”最近的議事運作，也提到關於國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁提出的花東快速道路等特別預算條例非常荒謬。據轉述，中常委、英系“立委”蔡易餘在會中則開玩笑說，他也要提出反攻大陸特別條例。此話一出，在場中常委們莞爾一笑。



賴清德今天下午在台南參加八田與一技師逝世82週年追思紀念會，特別向黨中央請假。因主席請假，中常委姍姍來遲，一直等了將近半小時，才開始開會。



傅崐萁在“立法院”提出的“花東快速公路建設特別條例”草案、“環島高速鐵路建設特別條例”草案、“國道六號東延”草案，已屆滿協商期1個月，最快本週五可能進行表決。



根據轉述，柯建銘在中常會提到要反制國民黨毀憲，行政權的事情國民黨訂定特別條例處理，光這些條例通過就要好幾兆，那準“行政院長”卓榮泰未來還要做事情嗎？底下中常委蔡易餘則說要提出反攻大陸特別條例，看要幾年準備，要編列多少錢特別預算，凸顯國民黨荒謬，在場大家聽完莞爾一笑。



蔡易餘會後受訪說，他在中常會提到反攻大陸特別條例，一年準備、兩年反共、三年掃蕩、五年成功，他要認真思考怎麼提出這個特別條例。蔡易餘不滿說，國民黨提出特別條例草案，凌駕“行政院”，是太上皇、太上母法的概念，看要花多少預算，可能好幾兆，還要找一些專家來討論，看怎麼提出這個特別條例。



據轉述，會中中常委吳思瑤也提到，民進黨不分區“立委”沈伯洋之前就提到，那也可以提出“京台快速高速公路”，從台北到北京，想要怎麼蓋就怎麼蓋，不用交通影響評估，也不用預算審查。