旅行公會蕭博仁：賴若不撤禁團令6/1上街頭

蕭博仁說，若等不到賴清德520釋善意，不排除6月1日後上街頭抗議。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月8日電（記者 鄭羿菲）台灣旅遊團赴陸“禁團令”仍無解，讓台灣觀光業者急如熱鍋上螞蟻。旅行商業同業公會全台聯合會理事長蕭博仁8日坦言，旅遊業者現在等著看賴清德520演說，屆時若不解除“禁團令”、不開放，不排除6月1日後旅遊業者上街抗議！



兩岸旅行協會理事長許晉睿說，旅遊業者有很多機會接觸全世界的旅客，有個不得已的選擇是，直接向世界各國宣傳，兩岸兵兇戰危，連旅遊都停掉了，這樣世界各國的旅客還來台灣旅遊嗎？難道這是政府要我們做的嗎？



旅行商業同業公會全台聯合會、旅行業品質保障協會、中華兩岸旅行協會、台灣旅遊交流協會8日下午共同舉辦“2024觀光論壇，如何再創千萬觀光客榮景”論壇，邀請旅行業全台聯合會理事長蕭博仁、旅行業品保協會理事長張永成、中華兩岸旅行協會理事長許晉睿、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、台灣觀光產業聯盟理事長、靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰、開南大學校長林玥秀等人與談。



蕭博仁表示，他曾向“總統府”秘書長林佳龍、陸委會副主委詹志宏等人通過電話，既然各界都認為賴清德在520會釋出善意，那我們就看看520的官方善意。若520不開放，不排除6月1日我們還是會抗議。



蕭博仁說，其實若我們也回善意的球，大陸要開放陸客來台應該沒問題，但陸委會現在對“開放平潭與台灣海上客運直航後，恢復福建居民來台團客旅遊”的交換說法非常不以為然，陸委會認為不對等。但他也回應陸委會，福建是台灣的4倍大、人口有4100萬比台灣多、GDP也比台灣高，大陸開放福建省，至少對台釋出善意了，你不接受善意，他很擔心就此僵持在那。



許晉睿指出，其實旅遊業者該講的之前都講了，政府的政策與旅遊業者的建議不一樣，到底是旅遊業錯了？還是政府的政策錯了？旅行業組團赴大陸從來不是交換陸客來台的籌碼，兩岸旅遊無論是陸客來台或台灣組團赴陸，是不同性質、不同需求的市場。業者需要的就是一個市場，並不需要太多政治干預，與技術指導。