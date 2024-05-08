人未走茶已涼？蔡台南畢業之旅賴系綠委缺席

蔡英文週末到台南，賴系“立委”沒有陪同。（照片：府方提供） 中評社台北5月8日電（記者 黃筱筠）蔡英文卸任前的畢業之旅，5日到台南市三座廟宇參香揭匾，支持者意外發現4名賴系“立委”缺席，28席議員也僅有11人到場，親賴議員大幅缺席。民進黨英系“立委”蔡易餘今天受訪表示，各委員行程他不予置評，但要測試蔡英文人氣很簡單，“只要多安排下鄉行程就知道人氣多旺”。



有報導提到，蔡英文參香三座廟宇都在賴清德子弟兵、“立委”林俊憲選區，台灣首廟天壇更是統賴清德的信仰中心，對照當初“立委”選舉時蔡英文的力挺，可說是“人未走、茶就涼”。



蔡英文上週末到台南“府城六合境馬公廟”、“普濟殿境和勝堂”暨“台灣首廟天壇”參香祈福。帶現場只有市長黃偉哲、“正國會”“立委”陳亭妃與湧言會“立委”王定宇，以及台南議長邱莉莉、“正國會”議員陳怡珍等出席，並未見賴清德子弟兵林俊憲、新系“立委”郭國文、賴惠員、林宜瑾等人。



媒體詢問蔡英文活動，親近賴清德“立委”都沒有到，蔡英文支持者認為“人走茶涼”？蔡易餘說，每個“立委”行程要怎麼安排不予置評。但是如果到嘉義來一定會人山人海，大家都會非常嗨，獲得大家歡迎，看蔡英文卸任前可不可以再排行程到嘉義來，一定可以感受到萬人空巷的感覺。



“總統”到“立委”卻沒有到，這情形常見嗎？蔡易餘說，當天應該有陳亭妃、王定宇到場，因為當天有活動是小英之友會活動，當時籌組就是民間為主，比較少政治人物。是否小英之有會邀請蔡英文與對象問題，他不清楚。但是要測試蔡英文人氣，很簡單，只要多安排下鄉行程大家都知道蔡人氣多旺。

