柯建銘代理主席主持常會　否認氣急敗壞失言

柯建銘今天代理民進黨中常會主席。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月8日電（記者 黃筱筠）民進黨今天中常會因黨主席賴清德請假，由民進黨“立法院”黨團總召柯建銘擔任代理主席。柯建銘趁機向中常委抱怨“國會”最近的議事運作。柯建銘說，因為他今天代理主席把“立法院”狀況講得很清楚，把我們處境講得很清楚，希望大家要團結共同維護民主，這是一個非常重要的歷史時刻。



柯建銘日前在委員會發言提到“0403大地震是老天有眼”，遭到在野黨批評。他今天受訪說，“有媒體說我連續16敗，才會氣急敗壞，才會失言，根本不對。”他強調，民進黨成立以來，黨團在“立法院”30年沒有贏過，不管是程委會或是委員會、院會都沒有贏過，我們沒有氣餒，我們要堅持維護“國家”民主“國會”的功能。



對於“立法院”中午再度召開協商討論送出委員會的“國會”改革草案，國民黨以民眾黨“立委”黃國昌不在為由要求由“院長”召集協商。柯建銘說，這是沒收“國會”，正常發言都不給你，出了委員會要一次協商，卻以黃國昌不在為由帶過。大家看得很清楚就是毀憲亂政，傅崐萁拍桌天搖地動，國民黨與民眾黨演出狼狽為奸，要把台灣“國會”香港化，他們的策略很清楚。



“立法院長”韓國瑜明天要召集協商有關“環島高速鐵路建設特別條例草案”、“花東快速公路建設特別條例草案”、“國道六號東延花蓮建設特別條例草案”等三案。



柯建銘說，當然是國民黨的如意算盤，但行政權、立法權要分清楚，“憲法”對於行政機關寫得很清楚。要“行政院”院會通過預算、法律案送到“立法院”審議，並不是“立法院”編列預算，否則誰來執政。



他指出，國民黨在出一個特別條例要編列新台幣兩千億，下次大家都可以提出特別條例，這樣搞特別條例那行政、立法分野不見，在野黨明天還要繼續演，週五要在院會表決，違憲就是違憲。