陳佩琪談退休原因暗諷北市府　蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安8日出席“市長與里長有約”。(照:台北市政府提供) 中評社台北5月8日電／台灣民眾黨主席柯文哲的妻子、台北市聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任暨專任主治醫師陳佩琪昨天在臉書發文表示即將於9月申請提早退休，並以嘲諷口吻說原因是她認為自己的能力已不符合現在台北市衛生局的要求。對此台北市長蔣萬安8日受訪時回應，表示尊重並祝福每個人的職涯規畫，並表示聯醫現在的運作模式，是一家就診、聯合服務的概念。



目前任職於北市聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任暨專任主治醫師陳佩琪7日晚間在臉書上發文，表示自己即將於9月提早退休，“會決定提早離開不是什麼人生規畫，就只是個人的醫療專業和行政能力，現在已不符合北市衛生局要求。”



陳佩琪指出，北市衛生局針對院外門診部開單有業績要求，但以一個衹有一名醫師的院外門診部陣容，哪能做到像綜合醫院一樣的業務？她不願意用“騙術”誘拐病人來院外門診部開單，因此想想不如歸去。



台北市長蔣萬安8日出席“市長與里長有約”受訪時表示，對於每個人的生涯規畫完全給予尊重與祝福，並表示聯醫的院外門診，在台北市12個行政區都有，為的就是要持續推動公衛業務，並且徹底執行醫療分層，“簡單來講就是一家就診、聯合服務的概念。”蔣強調，聯醫的院外門診，就是過去衛生所的延伸，因此站在市民的角度，衛生局應該要對聯醫院外門診有一定的要求。



蔣萬安說，對於所有醫護人員的意見，衛生局都會聆聽，並且持續來檢視相關狀況。但最重要是希望能夠持續發揮過去“一家就診、聯合服務”的精神，讓市民朋友能夠就近得到相關醫療的照護，發揮聯合醫院的功能。