張麟徵：馬克龍看見東升西降　不盲目追隨美

台灣大學政治系名譽教授張麟徵。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月9日電（記者 楊騰凱）針對中法關係的發展，台灣大學政治系名譽教授張麟徵向中評社表示，中法聯手非常有意義，雙方都希望國際格局能從美國單極走向多極，否則歐洲繼續跟著美國只會被割韭菜、剪羊毛，如同俄烏戰爭的結果是肥了美國、窮了歐洲，法國總統馬克龍把問題看得很清楚，並帶領歐洲反省對中關係。



中國國家主席習近平5月5日至5月7日到法國進行國事訪問。



張麟徵為法國巴黎大學法學博士，專長為國際關係、國際法，著有《歧路上的台灣》、《泥淖與新機—台灣政治與兩岸關係》等著作，現為台灣大學政治系名譽教授。



張麟徵表示，習近平與馬克龍雙方的格局都很大，他們兩個人的特質都是戰略家，不僅僅是政治家而已，所以習近平常常強調百年未有之變局，馬克龍也常常強調歐洲應該具有自己的獨立性，而法國應該要在其中扮演一定的角色。



張麟徵指出，從美中關係的發展來看，近期發展是越來越壞，這個勢頭還會更壞，因為美國清楚意識到自己實力的式微，他很急很焦慮，使用了所有的手段想要壓制中國崛起，這些手段並非完全無效，對中國確實造成一定的困擾，但是仍然改變不了大趨勢。美國走在衰退的道路格外焦慮，叫所有企業配合回到美國，讓美國再次偉大，可是實際上很難做到。

