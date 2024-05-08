台南推盲盒遊程　黃偉哲掛保證CP值超高

台南市長黃偉哲。（照:台南市府提供） 中評社台南5月8日電／台南旅遊有新創舉！今年6月起首創推出“盲盒遊程”，台南市政府觀光旅遊局舉行台南盲盒遊程暨雙層巴士美食之旅宣傳記者會，市長黃偉哲邀請遊客如盲盒般在旅程中開箱台南，深度體驗台南。



民進黨籍台南市長黃偉哲說，盲盒遊程是全新挑戰，信任的是台南這個品牌，跟過年抽福袋一樣，雖然不知道內容是什麼，但他掛保證“台南盲盒遊程保證物超所值、CP值超高”。



台南市政府觀光旅遊局今天宣布6月起連續4個月將推出盲盒遊程暨雙層巴士美食之旅，除了2梯次盲盒遊程，還規畫6大雙層巴士主題遊程共計18條路線，走訪台南山區、海邊。



觀旅局長林國華說，20條路線將帶著遊客搭雙層巴士暢玩台南，一路品嚐包括在地名店、星級下午茶、米其林必比登、海鮮美食、水果美食等，吃遍山區、沿海、田園，另也搭配散步導覽、遊船、農事體驗等活動。



黃偉哲說，透過盲盒遊程及雙層巴士之旅，廣邀各界暢玩台南好山好水，這雖然是試驗性質，但台南觀光品牌值得信任，相信體驗過盲盒遊程的遊客一定會推薦更多親友來台南旅遊。



觀旅局表示，盲盒遊程首梯預計6月8日啟程，盲盒及雙層巴士美食之旅報名資訊即日起也會不定時公布於“台南旅遊網”，由於名額有限，歡迎民眾密切關注。