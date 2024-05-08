蔡賴下午分赴嘉、南　黃偉哲與綠民代趕場

台南市長黃偉哲提早到場，活動開始前就離開趕場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月8日電（記者 蔣繼平）蔡英文與賴清德今天下午在嘉義、台南各有一場活動，時間僅隔一小時，但光是車程就來不及趕場，只能說沒有強迫選邊“站”，但得選邊“去”。民進黨台南市長黃偉哲為了兼顧只好提早趕到賴清德出席的台南活動，致意完後就離開，民進黨“立委”林俊憲、賴惠員、郭國文則是硬留到來賓介紹後才離席趕場，算是給足了賴清德面子。



賴清德今天下午2時在台南市官田區的烏山頭水庫出席“八田與一技師逝世82周年追思紀念會”，而蔡英文下午3時則在嘉義縣的曾文水庫視察“曾文南化聯通管工程計劃”，兩邊相隔38公里，但需要走山路，車程至少要花50分鐘，對趕行程十分不容易。



尤其“八田與一技師逝世82周年追思紀念會”有誦經家祭、影片追思、來賓致詞、最後公祭等儀式，總共需要兩小時，相當漫長，中途大批人馬離席恐怕也會失禮，因此到場的民代不多、幾乎都是派助理代表致意。



民進黨台南市長黃偉哲特別提前20分鐘到場致意，並走到銅像前祭拜，與現場人士一一打過招呼後，活動開始前就先離開趕往蔡英文的行程，過程未與賴清德碰到面。



民進黨“立委”林俊憲、賴惠員、郭國文則是本人到場，迎接賴清德後進場，完成誦經儀式後，再介紹完與會來賓後，就匆匆離開，馬上出發趕場。