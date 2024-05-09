李其澤語中評：中法合作或轉動中歐關係支點

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月9日電（記者 方敬為）中國國家主席習近平5月5日至10日赴歐洲國事訪問，分別到訪法國、塞爾維亞與匈牙利。彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，此行中法元首互動是重點，中方基於法國主張的“歐洲自主”路線，創造雙方合作的空間，希望以此為支點，轉動中歐關係，削弱美國在歐洲的影響力。



李其澤說，法國也希望透過建立與中國的關係，達到所謂的戰略自主，雖然在有關於俄烏戰爭等涉及軍事安全、政治議題，中法並無共識，可是在經濟貿易的合作上是樂觀的，後續雙邊關係發展值得觀察。但短時內中國希望透過法國，轉變國際秩序，或者法國期待藉此帶動歐洲不再附庸於美國，都不太可能辦到。



分析中法元首互動，李其澤表示，這次習近平訪問法國會晤法國總統馬克龍，主要是因為馬克龍去年3月份訪問北京，這在外交上是回訪的動作。去年北京一直強調，需要法國領導歐洲走向戰略自主的方向，不再依賴美國或成為美國附庸，在地緣政治和國際秩序上要走自己的路。



李其澤指出，法國、德國傳統列強都是歐盟的領導國家，因此中國在地緣政治和戰略自主方面會更加側重於法、德，尤其是對法國。馬克龍自認為是戴高樂主義者，如果要走戴高樂路線，就必須獨立於美國的戰略框架之外，讓法國走出自己的路。基於馬克龍的特性，中國期望將馬克龍作為支點，轉動歐洲與中國的關係。



他說，中國認為中法間的合作關乎世界和平穩定，只要中法關係良好或法國能走出自主路線，歐洲就不會再依附於美國。目前，以美國為主陣營，地緣政治和戰略思考框架上，存在新冷戰思維。如果以法國為首的歐洲與中國關係處於和平穩定狀態，那麼新冷戰思維就不會成功。

