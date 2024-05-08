台東金針花季揭幕　知本天山農場搶先綻放

農糧署東區分署8日在台東縣卑南鄉知本天山農場，舉辦金針食農教育暨在地農特產推廣活動。（農糧署東區分署提供） 中評社台東5月8日電／台東縣卑南鄉知本天山農場的金針花逐漸綻放，為今年的金針花季揭開序幕。“農業部”農糧署促銷大地餐桌，呼籲支持金針花料理。



台東縣卑南鄉知本溫泉山上的天山農場金針花近日逐漸綻放，花期有別其他高山金針，大片絕美金色花毯，吸引許多遊客前往拍照。走到至高點能將整座山谷金針盡收眼底，農場中1處擺放白色鋼琴、另一處則有透明圓形鞦韆，兩者都是不容錯過的美照景點。金針有“忘憂花”的別名，不但可觀賞又可食用，炸金針或煮湯都好吃。



“農業部”農糧署東區分署8日在天山農場舉辦金針食農教育暨在地農特產推廣活動，宣告今年的金針花季開跑，歡迎民眾到台東賞花，品嘗金針花料理。



東區分署表示，天山農場是台東第1個產銷履歷金針農戶，所種植的金針菜品種為“金針菜台東7號”，花期約在每年5月初，產期與高山金針錯開，有利於改善花期缺工採摘鮮蕾及避開颱風豪雨等天然災害的問題。“台東7號”的顏色橙黃鮮豔，口感鮮甜、耐保存，花蕾適合無硫加工，透過可溯源的產銷履歷驗證機制，讓消費者吃得更安心。



東區分署表示，大地餐桌的概念是在農地或自然環境中，擺上一桌以在地食材烹煮而成的佳餚。透過解說與分享，讓食客們更瞭解在地飲食文化、食材選用的故事性，使其感受土地的恩惠及瞭解生產者用心耕種背後的故事，與產銷履歷制度的內涵強調農產品安全、永續的精神不謀而合。



這次活動選在金針產地舉辦，邀請花東料理達人集思廣益，將產履金針與多項在地產履農產品（如小米、洛神、姜、番茄等）結合，烹煮多道金針創意料理並端上餐桌。期盼透過一系列的推廣活動，提升農產品價值與銷售量，對農民收益及消費者食用安全起相輔相成之效。