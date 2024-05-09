介文汲語中評：兩岸關係變數完全在賴清德

台灣前駐紐西蘭代表介文汲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月9日電（記者 鄭羿菲）台灣前駐紐西蘭代表介文汲接受中評社訪問表示，賴清德是很大的變數，從賴表達“520後要進行社會改造洗滌人心”、“國安”團隊人事的安排，就能看出賴清德是非常堅定的“台獨”意識形態擁護者。美國從來都是掌控台灣以符合美國利益，但從2024大選後美國高層代表團多次訪台，很可能是賴清德在向美國討價還價，這不是好跡象。



介文汲表示，但美國與賴清德的溝通可能不是那麼順利，2024大選結束後，美國高層代表團已經連著訪台4趟、5趟了，連羅森伯格都跑了2趟，甚至連蕭美琴都在3月中旬以私人身份去了一趟華府，這不是好跡象，很可能賴清德在跟美國討價還價。美國會把賴清德的520演說當作是對美國的口頭公開承諾，尤其是在兩岸關係上，那賴清德願不願意聽美國的？



介文汲說，賴清德雖然是民進黨人，但不是當年陳水扁、蔡英文，美國很可能對“維持現狀”都認為不夠，需要賴清德在520就職演說提到遵守“中華民國憲法”體制、不推動“法理台獨”，與“台獨”劃清界線等相關的話，但賴可能不願意接受，才會有這麼多次的美台高層相互溝通。



介文汲說，賴清德最主要的壓力與束縛來自美國，大陸或台灣內部給予的壓力或制約，賴清德都不會在意。現在台美之間的互動就是彼此在試探，美國會好好地觀察賴清德在520就職演說究竟聽幾成的話。

