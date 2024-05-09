在台陸生遽減　學界籲賴清德520後速釋善意

海基會舉辦陸生參訪嘉義活動。（海基會提供資料照） 中評社台北5月9日電／中國國民黨“立委”日前赴陸訪問，爭取恢復開放陸生來台，卻遭陸方反問：“你們有善待陸生嗎”？台“教育部”8日強調，陸生在台求學滿意度逾7成。但學界認為，此番言論無助化解大陸學位生來台禁令，呼籲“賴政府”上任後，趕緊核定大陸學位生招生名額與簡章，主動向陸方釋出善意，才有機會解決陸生招生危局。



根據陸委會統計，2023年大陸研修生來台計有2523人，至2024年2月，僅有772人。至於學位生，陸方在2020年4月宣布停止學位生來台後，沒有新進的陸生，2023年陸生僅餘2128人。學位陸生在2017年，逼近萬人，為9462人。



“教育部”表示，陸生已於2024年2月1日起納入全民健保，提升保障在台就學期間的健康權。



“教育部”更強調，根據部內近期調查顯示，陸生對於在台就學的師資、設備、生活整體滿意度，均超過7成。儘管兩岸情勢變化，但“教育部”將持續協同陸委會及海基會等相關機關，與陸方溝通解除該項限制，並歡迎陸生來台就學。



根據《中時新聞網》報導，大學升學平台“大學問”執行長魏佳卉表示，從2020年開始，台灣已5年沒有核定大陸學位生招生名額，且依照往年時序，陸生聯招會理應在此時公布最新年度的陸生博碩班招生簡章，卻到現在還沒有消息。



魏佳卉認為，如果要解決陸生招生危局，台灣得主動釋出善意，趕緊核定招生名額與簡章。如果這樣做了，陸方仍無意開放陸生來台，“那就是他們的問題”。



北部某私立大學主管透露，近來大陸知名大學的國際排名屢創高峰，但台灣相同等次的大學排名卻逐年退後，再加上兩岸文教交流受阻，也影響陸生來台攻讀學位的動力。過去大多是“二本頭、一本尾”的陸生來台人數較多，現在到底是哪些陸生會選擇台灣，值得關注。



不過上海東亞研究所副所長包承柯則持樂觀，認為長期的學生交流計劃應仍會進行。他表示，520前後，不會發生一些明顯堆高兩岸關係緊張的本質變化，開放陸生赴台求學的可能性還是存在。他希望台灣當局能提供陸生可以生活的合理環境，而非人為地製造障礙和麻煩。