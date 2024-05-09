蔡政府打詐訂新法　TikTok臉書須類落地

羅秉成。（中評社 資料照） 中評社台北5月9日電／“行政院會”9日將通過打詐新4法相關草案，其中為打擊網路平台的投資廣告詐騙，草案要求境外大型網路廣告平台業者須在台灣設置法律代表人“類落地”，藉以配合台灣法律防詐，若未設置最高可罰新台幣2500萬元。



“行政院會”9日將討論、通過打詐專法“詐欺犯罪危害防制條例草案”，以及配套的洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法等立法與修法草案。“行政院政務委員”羅秉成8日在“行政院”說明草案內容表示，詐騙已經國際化、工具化、模組化、專業化、年輕化，且有白領犯罪趨勢，無差別攻擊民眾，可說是公眾犯罪，成為治安新毒瘤。



羅秉成說，為就源防詐、溯源打詐，因此推出打詐新4法盼雙源齊清，草案重點包含制定網路業者問責機制、免責條款、增加偵查工具、增訂窩裡反條款，以及提高詐騙刑度和假釋門檻等。



近年投資廣告詐騙案居高不下，羅秉成說，打詐專法中制定數位經濟防詐措施專章，規範網路平台業者、第三方支付、電商、網路連線遊戲業者，要在台灣設立法律代表人“類落地”藉以遵守台灣法遵，因為業者收取廣告費用，若誤刊詐騙廣告，也有防詐責任，未來像是TikTok國際版、臉書、谷歌都在規範範圍內。



羅秉成表示，未來若網路平台業者違反規定，沒有設立法律代表人，或是不配合移除下架詐騙廣告，依法可罰250萬元以上、2500萬元以下，且情節重大者可降低流量甚至限制接取，未來將由數位部訂定子法，建立外部化、獨立化的專家審議委員會機制，認定何為情節重大。



他也強調，政府未強制要求業者完全落地，只是要求設置法律代表人作為法遵窗口，也可以指定自然人，並無相關資格限制，且草案擬定過程都有與業者溝通過，評估可行性，“我認為沒有窒礙難行之處”。