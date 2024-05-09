前印太司令示警台海情勢　台軍方：狀況正常

台“國防部”副部長徐衍璞受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月9日電（記者 黃筱筠）前任美軍印太司令阿基里諾日前接受美國媒體訪問時，談及在520前後大陸對台灣及金馬地區可能的進入行為。台“國防部”副部長徐衍璞今天受訪再度強調，“國防部”對於台海周邊情勢，因為各項情監偵手段都能及時掌握,也會適時公布。若有特殊狀況也會採取相關預警，“目前來說，整個台海狀況是穩定、正常。”



“立法院”“外交及國防委員會”今天繼續審查“陸海空軍懲罰法修正草案”，上午會議由“國防部”副部長徐衍璞等出席。



美國海軍8日晚間在官方臉書發布聲明表示，第七艦隊艦隊旗下勃克級導向飛彈驅逐艦“海爾賽號”（USS Halsey，DDG-97）已經依照既定行程，常規性通過台灣海峽，這是美國海軍船艦今年第三度通過台海。



徐衍璞表示，昨天美艦通過台灣海峽已經說明是屬於自由航行，“國軍”對於美國軍艦通過台海全程掌握，狀況都非常正常，對於有利區域和平穩定都給予支持。



美國軍艦此時通過台灣海峽是因為520時機點？徐衍璞表示，可能不是時機點的問題，美方說明是自由航行一部分。至於海軍陸戰隊陸戰66旅，8日晚在屏東三軍聯訓基地“聯勇”操演，但以往2天2夜的測考規模，罕見縮減為1天1夜，是否與520有關？



徐衍璞說，沒有關係，66旅是依據年度訓練計劃，沒有因為520採取調整。