蔡政府援烏機密貓膩？蔡正元轟巴西蛋翻版

蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北5月9日電／中國國民黨“立委”徐巧芯日前爆料蔡政府援助烏克蘭1千萬美元的計劃，是透過“捷克衛生科技院”（CHTI）執行，質疑政府圖利特定組織，台“外交部”大動作告發徐巧芯涉犯洩密罪。徐巧芯8日在“立法院”受訪時回擊，拿出“外交部”所謂的密件資料，其實是今年3月26日捷克的官方雜誌就已完整刊登，徐巧芯也直呼“翻開陷阱卡”。前“立委”蔡正元8日在政論節目說，這不就是五鬼搬運法，就像當年疫情期間的快篩小吃店，及去年缺蛋的超思巴西蛋翻版？



台灣去年鬧缺蛋荒，“農業部”自多國專案進口1億5千萬顆雞蛋，—其中，有近9千萬顆（六成）是由貿易商“超思”從巴西進口。但超思是一家資本額僅新台幣50萬的一人公司，引起外界批評。



根據《中時新聞網》報導，“讓人家懷疑嘛！你這個事情做得鬼鬼祟祟，然後把它蓋什麼？秘件！”蔡正元8日在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，有趣的是，人家捷克給你大剌剌地登出來。因為徐巧芯惹到這個事，她才會去查，要不然台灣誰看得懂捷克文？



主持人說，所以吳釗燮真是白目！他如果不講這個事，也不會知道，原來捷克登了這個東西。徐巧芯真的蠻厲害的。“他賭一件事情，大家不懂捷克文！”蔡正元強調，台灣頂多就是英文、法文、西班牙文、德文，可是他忘了一件事情，徐巧芯也不懂捷克文，但徐巧芯懂Google！Google翻譯可以把捷克文翻成英文，那就看懂了！徐巧芯大概昨晚也找了半天，“所以她有戰力！”



蔡正元質疑，如果你蓋個“密”，就說有洩密案，到了法院就很清楚：那是不是秘密？第二個，那捷克為什麼先登了？第三個，你為什麼還要回過頭來，在台灣買東西送過去？跟誰買？先講清楚！“你不是五鬼搬運法？不然......你幹嘛？”



“你這個就是那個小吃店的翻版嘛，那個超思、巴西蛋的翻版嘛！”蔡正元直言，“你連這個你都要......欸，這個是外交預算耶！”