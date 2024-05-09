有貓膩？王鴻薇爆準交長與遠航案律師喝咖啡

王鴻薇爆料，李孟諺和張綱維委任律師謝協昌喝咖啡，時間點微妙，啟人疑竇。（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北5月9日電／遠東航空董座張綱維涉嫌掏空遠東航空，台北地檢署2020年7月依違反證交法、民用航空法等罪起訴張綱維，並求處重刑。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌4月22日質詢準“交通部長”李孟諺是否認識張綱維，以及是否與張綱維見面?當下李孟諺坦承，衹有一次於朋友聚餐，知道張綱維的存在，沒其他交涉。但中國國民黨“立委”王鴻薇9日在臉書發文爆料，4月23日下午6點左右，李孟諺和張綱維委任律師謝協昌喝咖啡，時間點微妙，啟人疑竇。



王鴻薇說，“行政院秘書長”李孟諺是未來的準“交通部長”，4月22日黃國昌質詢李孟諺是否認識張綱維，以及是否與張綱維見面?當下李孟諺支吾其詞，不斷閃避，最後李孟諺才坦承，衹有一次於朋友聚餐，知道張綱維的存在，沒有其他交涉。



王鴻薇指出，可是李孟諺22日被質詢是否認識張綱維，隔日卻約見張綱維律師。爆料者提供，4月23日下午6點左右，李孟諺和侵占遠航案張綱維委任律師謝協昌共同喝咖啡，時間點如此微妙，啟人疑竇。



王鴻薇表示，她要請教李孟諺，你當天為何跟張綱維律師見面？兩人談什麼？你真的和張綱維不熟嗎?對於即將掌控“交通部”的未來部長，有必要說明一切!