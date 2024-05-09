柯文哲發動員令！519民進黨中央前抗爭

民眾黨主席柯文哲與黨籍立委等人召開“第三波民主改革 519草根行動啟動”記者會，號召當天上街頭，督促賴清德推動改革。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月9日電（記者 鄭羿菲）賴清德即將520就職，台灣民眾黨主席柯文哲9日卻發起“519草根行動”集會，要在民進黨中央前的北平東路封街，並號召上千支持者參與。柯文哲一樣一樣細數蔡英文執政8年的跳票政見，並批評新任“內閣”名單仍是民進黨派系政治的產物，柯文哲邀請不分民進黨人或中國國民黨人，一起站上街頭展現草根決心，讓改革真正上路。



台灣民眾黨9日在“監察院”外召開“第三波民主改革 519草根行動啟動”記者會，民眾黨主席柯文哲、黨秘書長周榆修、“立委”黃國昌、吳春城、麥玉珍、林憶君、張啟楷、林國成等人出席。



柯文哲發表演講表示，5月20日蔡英文即將卸任、賴清德即將上任，民主進步黨也進入第3個任期，作為2024大選的競爭者，還是要給賴清德一個祝福，但是也要提醒，民進黨政府在面對通膨、高房價、能源問題、淨零轉型的步伐太慢，及“國家主權”與安全這些重要議題，賴清德應當要有超越政黨的智慧和高度，讓台灣能夠真正落實民主與自由。



柯文哲說，作為在野黨，我們還是要提醒新的“賴政府”請不要忘記曾經答應過的。民進黨曾經答應過，要謙卑、謙卑、再謙卑，也曾主張政黨和解、團結未來，更聽過訴求不分黨派用人唯才，但是8年過去了，這些幾乎都跳票。新“國會”成立到現在也差不多3個月，看到的只是衝突和對立，沒有什麼協商、和解、大家一起團結努力。



柯文哲批評，最近“內閣”名單，我們很深刻的感受到，還是民進黨派系政治的產物，其實還是看不到對國家未來願景的規劃。民進黨靠著編織希望願景工程起家，8年過去了，卻從穿布鞋變成穿皮鞋，但穿草鞋的人民還是穿草鞋。曾經說過要改革的全部在原地踏步，民進黨過去曾經主張憲政改革、廢除考監兩院，結果執政後，“監察委員”提好提滿，因為有太多的人要酬庸了。