藍明提案開放陸客循小三通赴離島、撤禁團令

國民黨團書記長洪孟楷。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月9日電（記者 楊騰凱）“立法院”明日將舉行院會，在中國國民黨金門縣“立委”陳玉珍、馬祖“立委”陳雪生積極爭取下，國民黨團預計將提案，要求民進黨政府解除原訂6月起上路的“禁團令”，讓台灣旅行社可組團赴大陸觀光。同時優先開放大陸觀光客循小三通赴金門、馬祖、澎湖等三離島縣旅遊觀光。



國民黨團提案內容指出，陸客是金門、馬祖、澎湖三個離島的經濟命脈之一，針對大陸旅客赴金、馬、澎觀光旅遊應予以優先開放，以活絡離島經濟發展。另外，台“交通部”原訂今年3月起開放台灣團客赴陸旅遊，政策卻在農曆年前轉彎，改為僅開放3個月，6月起重啟“禁團令”停止出團。



國民黨團要求，“立法院”院會應作成決議，立即解除禁止台灣人民組團赴大陸觀光的限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金、馬、澎等三離島旅遊觀光。



國民黨團今日召開“無能NCC，有臉拿IPHONE情勒全民？”記者會，國民黨團書記長洪孟楷會後接受媒體提問，回答中評社關於要求開放陸客赴金門、馬祖、澎湖旅遊的提案。



洪孟楷指出，觀光旅遊的提案就是希望讓兩岸有更進一步的橄欖枝，如果民進黨政府對台灣本島方面還沒辦法開放交流，幾位來自離島的“立委”就希望離島可以先行，這也是過去這段時間相關業者殷切期盼的。



洪孟楷表示，我們希望擱置政治意識型態，真正以兩岸交流為契機，好好來推動，如果我們國民黨持續溝通，盡力促成這麼多善意，民進黨還不願接受的話，那我們真的不知道民進黨負了什麼責任。