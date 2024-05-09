柯文哲“監院”開記者會　獨派鬧場與警衝突

陳峻涵在記者會現場與警方拉扯，爆發肢體衝突。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月9日電（記者 鄭羿菲）賴清德即將520就職，台灣民眾黨主席柯文哲9日在“監察院”前召開記者會發起“519草根行動”，要在民進黨前的北平東路封街，並號召上千支持者參與。但記者會開始前，“台灣國”理事長陳峻涵直接坐在媒體區，稱自己要來安靜地聽柯文哲、民眾黨“立委”黃國昌演說，但警方並不採信，記者會開始前直接架離陳峻涵，雙方爆發肢體衝突。



柯文哲9日上午9點多騎著自行車來到“監察院”外，而陳峻涵已早先一步坐在媒體群內，正當媒體拍攝陳峻涵時，4名至5名警察直接將陳峻涵拉離，陳峻涵還討價還價地說“本來沒事，我只是來聽演講，再拉等等看我會不會丟鞋子”。不過，警方仍以人數優勢架離陳峻涵，儘管陳峻涵幾度想衝破警方包圍留在現場，但仍不敵警力，一旁等待開記者會的柯文哲也沒閒著，直接站在路邊開始修改自己的講稿，完全不把鬧場當一回事。



台灣民眾黨9日在“監察院”外召開“第三波民主改革 519草根行動啟動”記者會，民眾黨主席柯文哲、黨秘書長周榆修、“立委”黃國昌、吳春城、麥玉珍、林憶君、張啟楷、林國成等人出席。



柯文哲在記者會上一樣一樣細數蔡英文執政8年的跳票政見，並批評新任“內閣”名單仍是民進黨派系政治的產物，柯文哲邀請不分民進黨人或中國國民黨人，519一起站上街頭，在民進黨前北平東路展現草根決心。