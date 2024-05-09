蔣萬安侯友宜合體宣傳世壯運　有說有笑

雙北世壯運17日起登場，新北市長侯友宜(左)、台北市長蔣萬安(右)今日合體出席宣傳記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月9日電（記者 張穎齊）台北市、新北市政府共同舉辦的“2025雙北世界壯年運動會”將於17日至30日舉行，9日舉辦會前記者會，亮相吉祥物，中國國民黨台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜與金氏世界紀錄最年長的102歲羽球選手林友茂、多國外賓使節同台，和樂融融，期許雙北世壯運能發揚國際。



今日在台北市政府舉辦的“2025雙北世壯運吉祥物登場與百歲羽球選手共同備戰世壯運記者會”，與會的有蔣萬安、侯友宜及雙北市府局處首長們、人瑞“老頑童”林友茂、瑞士、馬來西亞、馬紹爾、沙特、馬來西亞等各國駐台使節。現場約100人左右。



蔣萬安與侯友宜會前先到台北市府市長室聊天，2人再一同出席，彼此交情甚好，全程頻頻交頭接耳、握手談笑，並與現場來賓、使節們一一打招呼，2人更親自扶著林友茂熱情聊天。



主持人奎奎介紹，參與雙北世壯運的有台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹，而此次吉祥物“Strong”也正式亮相，設計靈感來自雙北的“北”字，個性圓融可愛、主動積極、熱情友善、充滿活力，如同台灣給予世界的感受，是台灣文化的展現。“Strong”則跑出來與眾人打招呼，與蔣萬安、侯友宜、外賓開心互動，台北市吉祥物“熊讚”也在側。