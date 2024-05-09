NCC人事扯iPhone　藍斥蘋果給多少錢

國民黨團召開“無能NCC 有臉拿IPHONE 情勒全民？”記者會，左起，黃健豪、張嘉郡、洪孟楷及翁曉玲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月9日電（記者 楊騰凱）“行政院”日前提出通訊傳播委員會（NCC）新任委員名單，包括現任副主委翁柏宗轉任主委，遭到藍白聯手抵制。翁柏宗聲稱，若“立院”不同意任命，將影響新款iPhone上市。對此，中國國民黨今日召開記者會怒轟翁拿手機情緒勒索根本荒腔走板，有夠悲哀，NCC淪為通訊行，乾脆廢掉算了。



張嘉郡表示，昨天看到這則新聞真的是啼笑皆非，翁柏宗秀下限拿iPhone發行來情緒勒索，原來翁柏宗只關注iPhone是否能夠新品上市，不知道蘋果公司下了多少預算給NCC，人家還以為NCC是通訊行，失去了獨立機關的超然中立。



NCC委員7人當中有4人任期至7月底屆滿，“行政院”日前提出新的4人名單，再度提名任期將屆滿的現任副主委翁柏宗續任，並讓翁升任主委，另外3人分別為台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉。在野黨質疑，除了人選不合格之外，蔡政府都要下台了，此時提名無正當性。



國民黨團今日召開“無能NCC 有臉拿IPHONE 情勒全民？”記者會，由黨團書記長洪孟楷主持、副書記長張嘉郡以及“立委”翁曉玲、葉元之、黃健豪出席。



洪孟楷表示，翁柏宗竟然拿出iPhone情緒勒索，真是悲哀，如果委員是專業的名單，當然會予以通過，重點是現在名單讓人感覺根本不合格，要我們背書根本是天方夜譚，國民黨團合理監督是天經地義。而且“行政院長”陳建仁剩下10幾天卸任，根本沒辦法對名單負責，所以應該等520新“行政院長”卓榮泰上任後，再由卓提出名單到“立法院”，這才是負責任的做法，等卓提出名單後，我們再來審查。