520前赦扁？獨派張葉森稱賴扁私下聯繫過

台灣陪審團協會創會會長鄭文龍，2008曾是陳水扁家族密帳案的委任律師。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月9日電（記者 黃筱筠）距蔡英文卸任剩下10天，可能特赦陳水扁？台灣陪審團協會創會會長鄭文龍今天表示，蔡英文執政8年早就應該要赦扁，如果能在剩下幾天任期赦扁，“我對蔡鼓掌”，但如果蔡不做，賴清德上任以後一定會特赦扁。



台灣北社社長張葉森說，賴清德跟陳水扁私下有聯繫過，至於蔡英文會不會特赦扁，因為時間緊迫不太可能。



台派聯盟今天在“立法院”召開“對賴清德、卓榮泰AI新執政團隊的期待”記者會。會後媒體詢問有關於特赦扁的議題。鄭文龍2008年曾為陳水扁家庭密帳案委任律師。



鄭文龍表示，特赦扁是大部分民意支持，過去民進黨全代會也有近九成支持，陳水扁是因為馬英九政治干預的問題，也有政治鬥爭在裡面，民意現在多數都支持特赦，7年前就有這個民意。國民黨現在還有一些人在反對，那是政治鬥爭。



他也說，蔡英文早就應該要做，現在做已經沒有人情了，蔡英文任內沒有魄力面對大是大非，剩幾天要是能特赦扁，他們也肯定，但他們沒有訊息，剩下幾天若能赦扁我們也鼓掌。蔡英文沒有做，賴清德上任以後一定會特赦扁。



台灣國理事長陳峻涵也說，特赦扁是一個時代過去，稍稍放下心中仇恨，放下對蔡英文、對民進黨仇恨，最重要是中國對台灣步步進逼。若可以放下藍綠仇恨，就能化解社會仇恨，期待特赦扁，讓台灣向前走。

