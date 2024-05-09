提試用期入法遭出征　藍委批民進黨認知作戰

“抓到了！“行政院”認知作戰ing”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月9日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”吳宗憲與台北市議員詹為元9日召開記者會，力挺同黨因提出試用期入法而飽受批評的“立委”牛煦庭。吳宗憲痛批民進黨忽略國家利益，專注於攻擊政治對手，政府對於試用期的存在視而不見，並提出地方政府文書和施行細則中明確規範著試用期。詹為元指出台北有許多年輕勞工都面臨試用期問題，他呼籲將這些問題法制化，以提升勞權。並痛批“行政院”進行認知作戰。



國民黨“立委”吳宗憲與台北市議員詹為元9日上午於“立法院”召開“抓到了！“行政院”認知作戰ing”記者會。



牛煦庭於4月29日共同提出了勞基法的修法草案，主張建立試用期法制化。根據這項提案，試用期最長不超過3個月，且試用期薪水不得低於應聘工資的80%。然而，這個提案飽受綠營民代與側翼攻擊，批評這法案會將台灣拉回低薪的情境，且恐制定錨效應，讓新進勞工被迫領低薪。



吳宗憲指出，日前他與牛煦庭共同提出勞基法修法後，當時參與的委員們的社群媒體帳號遭到了大量的網軍攻擊。他痛批民進黨將精力放在攻擊政治對手上，而不是解決問題。他強調，牛煦庭提出的法案中包含了許多進步的修法，例如要求離職證明的開立義務，以及對於雇主欠薪的強制執行和天災危險時免出勤的規定，這些都是對勞工有正向幫助的法案。



吳宗憲也提到了一則關於歐洲商會對“國會”改革的譴責新聞，他指出民進黨大量宣傳這則新聞，並由民進黨“立法院”幹事長渲染這個新聞，最終導致歐洲商會撰寫文章的人出面否認這件事。他質疑政府是否有意製造錯誤訊息來誤導民眾。他表示，過去即使政府做得不好，至少人們還能信任政府的話，但現在面對的執政黨連話都難以相信。他特別指出，關於試用期的假訊息竟然是由“行政院”官員帶頭製造。



詹為元指出，北市許多服務業與金融業場地普遍存在對剛畢業學子的不公平待遇。他們常以試用期的名義，缺乏法律與勞動基金法的保障下，任意剝削年輕人的勞動權益。



詹為元強調，無論是中央或地方層面，都迫切需要將勞權法制化，以合法途徑提升勞工保護。他痛批，“行政院”官員在勞基法的適用期爭議上，實施了一系列的認知作戰。他更點名準“衛福部”政次林靜儀，擔任衛環委員會召委時，在當時民進黨席次遠大於在野勢力時，在審查一例一休勞基法修正草案表決輸掉時，批評那些不願意替侵害勞權的一例一休背書的同黨“立委”太散漫，這顯示了民進黨對勞權的蠻不在乎。

