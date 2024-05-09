徐巧芯爆料挨告　朱立倫：賴清德希望這樣？

國民黨主席朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月9日電（記者 張嘉文）針對台“外交部”提告中國國民黨“立委”徐巧芯洩密罪，台“外交部長”吳釗燮9日上午說，行政部門提告“立委”，對他而言“很傷心”。但若公布密件不受到懲處，真的會衝擊國家利益。國民黨主席朱立倫反問，未來的“外交部長”林佳龍和賴清德會希望是這樣嗎？



徐巧芯日前質詢吳釗燮時，質疑台灣與捷克援助烏克蘭專案，並公布相關密件，遭吳當場怒嗆，事後“外交部”更對徐巧芯提告洩密。



朱立倫今天出席智庫“國政基金會”召開的“銀光好居行動聯盟宣誓”記者會，他接受媒體訪問時對此表示，他只能嘆一口氣，這個問題應該去問未來的“外交部”、未來的“總統”，他們會希望是這樣嗎？



國民黨主席朱立倫說，“國會議員”提出在國外媒體已披露的資訊來監督政府，卻被用提告的方式來對待，接下來“行政院”和“立法院”的關係，“外交部”和“國會議員”的關係如何處理？他相信未來的“外交部長”林佳龍以及將上任的賴清德要考量。



另外，針對賴清德上任後，“立法院”將邀請他前來進行“國情報告”。朱立倫說，國民黨一定尊重“憲法”、尊重法律，以禮相待。過去在李登輝時代，李也到國民大會報告，也有說明。未來“立法院”是要用什麼樣的方式進行都尊重，相信賴清德有這個智慧，民進黨也要體察賴的想法，不要惡意杯葛。