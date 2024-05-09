陳其邁總質詢首日　兩場陳情直撲而來

趁著民進黨高雄市長陳其邁總質詢首日，小港區大林蒲居民號召近300人赴議會陳情。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月8日電（記者 蔣繼平）高雄市議會第四屆第三次定期大會從9日到23日進行總質詢，趁總質詢首日上午，高雄市議會大門口就聚集近300位民眾，分別為表達不滿負債遷村小港區大林蒲居民、以及不滿蓮池潭風景區公園變成清大校園衝擊生態的團體，這兩場陳情活動皆衝著正在議會內備詢中的民進黨高雄市長陳其邁而來，警方聚集人手嚴陣以待，最後僅由高雄市政府副秘書長陳盈秀出面接受陳情書，陳情持續一小時後才落幕。



大林蒲遷村鄰近的紅毛港設有中油大林煉油廠、台電大林發電廠及中鋼公司，大林蒲長期飽受空氣污染，加上工業管線密集處有安全憂慮在2014年高雄氣爆事故後受重視，引發遷村訴求。2019年10月8日“行政院”核定“新材料循環產業園區申請設置計劃”允諾投入新台幣589億元用於大林蒲遷村，現增至800億並從優補償。



要健康婆婆媽媽團團長洪秀菊指出，大林蒲遷村案目前正在請居民填寫遷村意願同意書，然而針對草案有疑義的內容，屢次反映卻始終無法得到市府有效解決方案。



為表達“拒絕負債遷村”訴求及不滿情緒，大林埔地區居民共號召6輛遊覽車載來近250多人的民眾到場陳情，由鳳森里里長陳信雄、鳳興里里長洪富賢、鳳林里里長張校銘、龍鳳里里長黃文裕、要健康婆婆媽媽團團長洪秀菊等人帶頭，國民黨議員曾麗燕、無黨籍議員陳麗娜、高雄市港都前進發展協會理事長湯茹婷等均到場讚聲。



來自大林埔地區居民現場一人一手高舉著“條件不好 拒絕遷村”、“提高補償”、“修正草案”、“召開聽證會”等牌子，里長等人也輪番拿著麥克風大聲對正在備詢的陳其邁喊話，鳳森里里長陳信雄劈頭就罵“賠償金額根本不夠讓居民蓋回原建物物坪數，新屋沒蓋好就負債累累，難道要讓民眾流浪街頭嗎？”

