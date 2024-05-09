南投縣長許淑華：贊成赦扁但要認罪還錢

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月9日電（記者 方敬為）針對外傳蔡英文卸任前可能特赦陳水扁，中國國民黨南投縣長許淑華今天對此表示，她“立委”任內就呼籲蔡特赦扁，“總統”本就有赦免權，還可以解決陳水扁保外就醫各項爭議的困擾，何不特赦呢？她認為，此刻放出風聲，可能是在替將繼任的賴清德解套，又或是製造困擾，不得而知，她尊重蔡的決定，但前提是陳水扁要承認所有罪刑，赦免後仍要面對未偵結的案件，同時不法所得應該充公。



《鏡週刊》7日報導，蔡英文有意在卸任前特赦陳水扁，引述知情人士消息表示，目前幕僚研議的方向，是針對陳水扁被判刑確認的龍潭購地案等4大弊案，由蔡英文根據“總統”職權行使特赦，再據《赦免法》第3條給予免除其刑執行。“總統府”發言人林聿禪對此回應，府方現階段的立場仍是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。



許淑華9日到南投草屯國小視察教育建設，針對赦免陳水扁相關議題受訪表示，她在“立委”任內就曾公開質詢，呼籲蔡政府特赦陳水扁，若蔡英文在卸任前真的考慮特赦扁，她仍然贊成，畢竟蔡本來就有赦免權，這在法律方面並無爭議. 陳水扁因為身分特殊，明明是受刑人卻可以保外就醫在外趴趴走，並從事許多灰色地帶活動，反而讓其他受刑人非常不滿. 若蔡願意赦免陳水扁，這些爭議就可以解決，何不特赦呢？



許淑華認為，民進黨政府在處理陳水扁入監服刑的過程，踐踏法律威信，完全無法讓民眾信服，與其如此，不如早點特赦，但是她主張，必須滿足一個前提，也就是陳水扁必須要承認過去所曾經犯下的所有罪刑，定罪的案件被赦免，未偵結的案件在特赦之後仍要誠實面對，負起該負的法律責任，同時不法所得應該充公，如果陳水扁不認罪、不認錯，當然就沒特赦的空間。