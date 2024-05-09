朱立倫喊話賴清德　呼籲重視老人政策

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月9日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫上周率領智庫“國政基金會”提出30項政策，叫板即將上任的民進黨2024當選人賴清德，今天即推出相關的老人政策記者會，並邀請10多個縣市政府相關單位以及結盟團體出席。朱立倫表示，希望各縣市政府可以一起共襄盛舉，打造台灣成為一個超高齡社會的宜居環境，一個銀光好居的新未來。



日前把“銀光好居”列入向賴清德建言的30項政策的國民黨智庫，今天上午與“銀光未來創新協會”共同召開“銀光好居行動聯盟宣誓”記者會，除了該協會創辦人朱立倫親自出席外，包括智庫執行長、“立委”柯志恩、智庫永續發展組召集人陳宜民，更邀請10多個縣市政府相關單位以及多個銀光協會的結盟團體出席。



朱立倫表示，每一個人都會老，面對超高齡社會問題，除了老宅問題在台灣很嚴重，應該透過都市更新，創造新的生活環境。同時，老人困在老宅裡的問題更嚴重，影響心理健康，老人孤獨而且無法與社會交流，再到無法下樓，沒有其他生活空間，種種問題都很嚴重。



朱立倫說，當年他離開公職後，創辦銀光協會，不只注重老人的視力問題，也關心老人居住的問題，如今已到了成熟的階段，需要與政府合作，尤其是各個地方政府合作，從硬體設備、建築法規、設計、動線、周邊環境，再到公領域、私領域以及軟體的提供，都需要“銀光好居”行動聯盟這樣的平台進行交流。

