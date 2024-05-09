賴清德將宴綠委　吳思瑤否認因應“國情報告”

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月9日電（記者 黃筱筠）賴清德將於5月20日就職，有消息傳出賴清德將於下週二晚間，以民進黨主席的身分宴請51位黨籍“立委”，予以勉勵打氣。賴此舉是否為安撫屢戰屢敗的綠委？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤說，這個餐會的由來，是因賴清德非常關心“國會”動態，希望以黨主席身份與黨籍“立委”加油打氣，與有媒體說的為“國情報告”沙盤推演完全無關。



媒體報導，有民進黨“立委”接到通知，賴清德將於14日晚間6時，於台北市福華大飯店邀請民進黨“立委”餐敘，並可能藉此機會，與黨團成員討論“國情報告”等議題。



另有媒體指出，大選結束後，賴清德就想與民進黨團成員聚會，但因時間與行程關係一直沒有成行，大約在一個多月前，賴清德透過吳思瑤居中牽線，最終確定在下周二晚間6時餐敘。



吳思瑤今天受訪證實說，她要還原餐會由來，是因為他經常與賴清德見面，賴都非常關心“國會”動態，賴當過幹事長，給她菜鳥幹事長很多敦促。關心新“國會”給予更多正能量，因此賴清德是以主席身份與黨籍“立委”聚聚加油打氣，時間敲在下週二晚間，終於可以大家交換意見，餐會非常單純。



吳思瑤說，有媒體說為了“總統”“國情報告”沙盤推演，完全無關，也沒有要針對特別議題。至於“立法院”一直表決一直輸，是可以預判。但是我們論述不能輸，社會對話不能輸。