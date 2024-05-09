柯建銘送紀律委員會？綠委批傅崐萁無限上綱

民進黨團幹事長吳思瑤出席記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月9日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前失言提到“0403大地震是老天有眼”，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁揚言要把柯移送紀律委員會。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天回應說，柯建銘失言已經真誠的道歉，傅崐萁以為找到機會要無限上綱、要無限撻伐，這是政治處理、是情緒延伸。



根據《“立法院”紀律委員會組織規程》，懲戒會審議懲戒案件得按情節輕重為下列之處分：一、口頭道歉。二、書面道歉。三、停止出席院會四次至八次。四、經出席院會委員三分之二以上同意，得予停權三個月至半年。



吳思瑤說，傅崐萁來開會不帶資料，衹有拿一隻電話，是否專門跟大陸通話，拿來操控、拿來摔的，傅總召手機不知道哪個牌子好像蠻耐用。昨天提臨時提案要把柯建銘移送紀律委員會，但是後來又提散會，所以臨時提案也沒有過。



民進黨“國會”改革相關提案，遭到藍白聯手5度以散會動議處理。民進黨“立法院”黨團今天召開記者會，提及有關於村里長年終慰問金與議員助理加薪相關提案，昨天在內政委員會審議送出委員會做對比。黨團幹事長吳思瑤說，“我們來示範什麼是好好認真審查法案”。她也嘲諷說，沒有傅崐萁與黃國昌就能落實委員會中心主義認真開會。



吳思瑤呼籲，國民黨來開會比耐力、比專業、比認真，不是只會提散會動議，不然就提這種莫名奇妙的臨時提案，來對決吧！來開會吧！失序的國民黨。

