福建省“福馬同城通卡”受馬祖鄉親歡迎

福建省發行“福馬同城通”卡，供馬祖民眾申請，前往大陸時使用。（照:連江縣政府提供） 中評社馬祖5月9日電／大陸福建省發行“福馬同城通”卡，方便馬祖居民在福州使用，裡面已預先儲值300元人民幣，受到馬祖民眾歡迎。連江縣政府表示本於服務鄉親，提供地點、方式，民眾入境大陸時，可依個人意願自行申辦。



連江縣政府代辦“福馬同城通”卡第一波申請作業，日前已在網路開放申請，3月6日至12日期間，另於南、北竿鄉公所等服務櫃台開放臨櫃申辦，再將馬祖民眾的申請資料彙送縣府交旅局，再轉送到大陸審核製卡。



根據北竿鄉公所代辦“福馬同城通”的服務公告，申請者須設籍馬祖，並持有台胞證。



目前，馬祖鄉親還可在福州琅岐、黃岐對台客運碼頭，以及政務服務中心、市民卡各直屬營業點申領“福馬同城通”卡。



持有該卡的馬祖鄉親，可享受福州全市範圍公共交通及指定酒店住宿優惠、入住台胞免租房、子女入學等便利。



“福馬同城通”交通卡為福建省福州市政府發行，預先儲值300元人民幣，提供馬祖民眾搭乘福州市公車、地鐵、酒店住宿優惠，以及免費遊覽福州市觀光景點等用途。5月6日起，在“e福州”、“榕城通”APP和“福州市民卡”微信程式上，向馬祖居民開放網路申請服務。



