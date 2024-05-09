中評現場：民團看不下去　演劇勸陳其邁回頭

高雄市蓮池潭風景區傳出綠地恐變大學用地，蓮池潭守護聯盟號召群眾到議會陳情。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月9日電（記者 蔣繼平）高雄市蓮池潭風景區傳出綠地恐變大學用地，引起關注生態環境的民團反彈，趁民進黨高雄市長陳其邁在高雄市議會總質詢備詢首日，蓮池潭守護聯盟號召近20人前往議會門口陳情，還準備行動劇來諷刺打臉，呼籲陳其邁不要忘了兩年前承諾，延續前市長陳菊的態度維護這片綠地。



高雄市蓮池潭是重要的觀光景點，過去陸客觀光盛行時，也是必訪景點之一。由於近期傳出原本位於蓮池潭風景區重要的湖岸綠地（原舊左營國中校址5.9公頃的綠地），預計轉變成大學用地，預計引入清大半導體研究所，引發質疑和反彈聲浪。



蓮池潭守護聯盟指出，蓮池潭風景區每年遊客540萬人次，觀光產值破新台幣百億元，若把風景區綠地拿去蓋校園，將使綠地減損3至5倍，水泥建築變大5.5倍，建築入侵破壞自然風光體驗，只會降低遊客來訪意願，生態廊道也難保存。



森林城市協會理事長莊傑任更拿出2021年陳其邁臉書發文承諾舊左營國中做公園的文章，呼籲希望陳其邁信守兩年前的承諾，不要選前爭取民團支持，結果選後翻臉不認人，會讓民團很失望，希望延續過去前市長陳菊的態度，一起維護這片綠地。



現場還精心準備一出“行動劇”，由一人戴起陳其邁的臉圖，扮成2021年的陳其邁，穿越時空來向2024年的陳市長遞交陳情信，呼籲清大選址應該遠離蓮池潭觀光風景區，讓發展觀光、綠地保護、教育都能雙贏。