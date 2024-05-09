陳建仁卸任前10天宣示打詐決心

陳建仁。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月9日電（記者 鄭羿菲）台灣深受詐騙案困擾，蔡政府屢次挨批“越打越詐”。“行政院長”陳建仁在卸任前10天宣示打詐決心，9日上午親自召開記者會，說明通過《詐欺犯罪危害防制條例草案》、《洗錢防制法》、《科技偵查及保障法》、 《通訊保障及監察法》等新4法。



即將於520卸任的陳建仁表示，新法彌補現行規範不足，落實政府打詐決心，希望有效打擊詐騙。



“行政院”9日通過打詐新4法相關草案，其中為打擊網路平台的投資廣告詐騙，要求境外大型網路廣告平台業者須在台灣設置法律代表人“類落地”，如TikTok國際版、臉書、Google等都在規範範圍內，藉以配合台灣法律防詐。若未設置最高可罰新台幣2500萬元，若涉及情節重大，最重可祭出“限制擷取”，形同封網。



“行政院”9日上午召開“行政院”推動打詐新四法記者會”記者會，陳建仁親自出場，包括“行政院副院長”鄭文燦、“政務委員”羅秉成、發言人林子倫都出席。



陳建仁表示，台灣面臨新型態網路詐騙大幅攀升等嚴峻挑戰，先後推出打詐行動綱領1.0和1.5版，並通過打詐五法。從去年6月開始，打詐行動綱領1.5版有很多具體成果，包含去年宣導觸及人次較2022年提升至近3.4億人次，有效攔阻金額93.79億元，也有建立國際攔阻機制、111專屬短碼簡訊。目前已有122個機關完全導入，還有五家業者導入物流隱碼、強化管理電子支付。此外，警示帳戶下降91%，也建立了遊戲點數防詐平台等。