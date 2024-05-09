宜蘭藝術自造祭登場　縣長林姿妙讚VR體驗

宜蘭縣長林姿妙等人參觀“2024藝術自造祭”的作品展。(照:宜蘭縣政府提供) 中評社宜蘭5月9日電／宜蘭中興文創園區年度亮點活動“2024藝術自造祭”再現藝術與科技交織的美學體驗，以“續‧織：藝境漫遊”為主題，自2024年5月9日開展至6月11日止，結合了展場情境搭建、立體藝術裝置與科技藝術，同時搭配5G技術串連的即時互動體驗，共計11項藝術創作在虛擬實境中以趣味探索的方式呈現，給大眾帶來沉浸式的觀展體驗。



中國國民黨宜蘭縣長林姿妙出席開幕式時表示，藝術自造祭將藝術作品搭配最新5G通訊技術，結合線上虛擬互動，讓觀展體驗變的很不一樣。今年展出的科技藝術作品，讓觀眾可以直接和作品互動，還能夠即時展示於現場，享受自己創作的感覺。VR體驗則是彷彿穿越到另一個時空，臨場感相當逼真，可以從中探索挖掘本次展出的藝術作品和迎接虛擬實境中的任務挑戰，非常推薦大家來到中興文創園區體驗科技和藝術文化的融合成果。



藝術自造祭自去2023年獲“數位發展部”數位產業署補助，除了延續扣合女性議題及原住民文化主軸外，實則著重如何透過5G通訊技術，使實體作品能有第二、甚至第三生命。



藝術家王連晟與練柏宏的作品，藉由偵測、感應現場觀眾的聲音或動作，直接或間接的影響即時運算影像不斷生成，藝術家江育任則邀請觀眾伸出手指描繪，彷彿輕輕幾筆就將回憶留下。藝術家陳淑燕、徐乙白、陳薈茗更深入宜蘭在地社區、部落與當地居民共創，成果相當豐碩。