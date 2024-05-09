陳建仁卸任前推打詐新4法　最重關10年

行政院會通過打詐新4法重點之一是加重詐欺刑責。（照片：行政院提供） 中評社台北5月9日電／“行政院長”陳建仁卸任前9日主持“行政院會”，通過打詐新4法相關草案，主要加強網路廣告平台業者與金融業者責任，同時加重詐欺刑責。未來騙愈多關愈久，詐欺金額達新台幣1000萬元以上，最重可處10年徒刑，且3犯詐欺者禁假釋，也將科技偵查手段入法。



“行政院”院會今天通過“打詐專法”詐欺犯罪危害防制條例草案，以及科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案及洗錢防制法修正草案3配套修法與立法，草案將包裹送“立法院”審議。



打詐新4法重點之一是加重詐欺刑責，草案新增鉅額詐欺罪，詐騙金額1000萬元以上者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金；3人共犯，或使用網路、冒名政府名義詐欺、深度偽造詐欺，有復合式詐欺手段者，可加重其刑1/2；同時在假釋部份引入三振條款，3犯詐欺入獄者，未來不准假釋。



草案也新增窩裡反條款，未來犯罪者自首後，若自動繳交所有犯罪數額，可減輕或免除其刑，而若使警察得以扣押全部犯罪所得，查獲主持操縱者，可免除其刑。



此外，由於犯罪集團大肆利用通訊軟體等犯罪，因此草案提供警方許多科技偵查手段，未來包含“M化偵查網路系統”（M化車）、GPS、熱顯像儀等都將規範可有條件使用。

