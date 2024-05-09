屏東皮蛋外銷日本　8萬顆封櫃

屏東縣長周春米（前左二）及浤良食品總經理歐陵合（前左一）9日出席皮蛋外銷日本封櫃儀式。（屏東縣政府提供） 中評社屏東5月9日電／屏東縣府攜手浤良食品參加東京國際食品展，順利談成訂單，9日舉行“2024屏東蛋品外銷日本封櫃”記者會。民進黨屏東縣長周春米到場祝賀並表示，屏東不僅是全台鴨蛋生產最多的縣市，更極具外銷競爭力，此次將銷往8萬顆皮蛋至日本，期待未來銷量能達到200萬顆，拓展更多國外市場之餘，也讓世界各地好友品嚐屏東好物。



屏東是養鴨大縣，162場共計81萬隻蛋鴨，每年生產1億8000萬顆蛋，年產值逾新台幣9億元。浤良食品有22萬隻蛋鴨，每年生產8000萬顆蛋，占屏東將近一半產量。



縣府輔導浤良食品生產的皮蛋，今年參加東京國際食品展後，獲得日本業者青睞，與神戶物產集團談成20呎櫃560箱皮蛋訂單，以海運方式運往關東地區橫濱港，今天舉行“2024屏東蛋品外銷日本封櫃”記者會，後續有望再繼續增加訂單出口至關西地區神戶港。



縣長周春米會中表示，今年3月初的東京食品展，屏東業者獲得許多國際買家青睞，更成功牽線8萬顆皮蛋進軍日本。屏東縣是全台鴨蛋生產最多的縣市，浤良食品在屏東已經營30多年，是頗具規模食品加工廠，獲得屏東消費者支持，也外銷至美國、加拿大、澳洲、新加坡、菲律賓及紐西蘭等國家。她期盼屏東鴨蛋產品可以推廣到世界各地的華人及各個國家民眾品嚐。



浤良食品總經理歐陵合指出，這次出口日本的皮蛋原料使用屏東在地生產的動福鴨蛋，蛋鴨以圈飼方式飼養，降低飼養密度，建立高生物安全的圍網，讓蛋鴨住得好、吃得好、睡得好，今年有望外銷日本達200萬顆。



縣府提及，浤良食品前身為浤良蛋行，創立於1965年，最初有鑑於人力檢測蛋殼裂縫須靠經驗及家庭工廠式人力資源有限。從1990年代開始與各方研究單位合作，靠蛋殼敲擊後的聲波反應，研發自動檢測機器，不斷校正下，把檢測準確度從80%調升至98%以上，解決人力短缺問題，也有產量足夠外銷。