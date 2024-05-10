高孔廉：大陸善意開放陸客　賴要把握機會

前陸委會代理主委、海貿會會長高孔廉。（中評社 資料照） 中評社台北5月10日電（記者 楊騰凱）前陸委會代理主委、海貿會會長高孔廉接受中評社訪問表示，大陸宣布開放福建居民到馬祖旅遊，接著可以開放福建居民到台灣旅遊，這就是一步步循序漸進的過程，大陸已經設計好開放陸客來台觀光的路徑圖，釋放了相當多的善意，就看賴清德能否給予回應。



高孔廉指出，這次馬英九與中國國民黨團總召傅崐萁等17位藍委接連訪問大陸，從高層次政治面，以及基層的實際執行層面，其實大陸方面釋放了相當多的善意，就看賴清德能否給予回應。



高孔廉為美國路易斯安那州立大學企業管理博士，曾任政治大學企管所教授、陸委會代理主委、陸委會副主委、海基會副董事長兼秘書長，現為海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）會長。海貿會為前海基會董事長江丙坤所創，目的是推動兩岸經貿、文化交流合作，高孔廉2019年出任會長。



經過馬英九、國民黨團總召傅崐萁訪問大陸帶回善意，是否使得賴清德520上任後ECFA中斷的疑慮降低？



高孔廉表示，去年中國大陸宣布對台灣進行貿易壁壘調查，並宣布取消台灣12項石化產品的關稅優惠，甚至還課徵反傾銷稅，這等於就是對貿易壁壘的制裁。然而那一波制裁過後，也經過了1月13日大選結果出爐，民進黨賴清德當選，如果是國民黨當選，大陸方面也許就不會再採取更多制裁動作，可是1月13日一路到現在，大陸沒有新增任何制裁措施，包括涉及ECFA的項目也都沒有被制裁，這點完全出乎他的意料。



高孔廉指出，當時自己認為，在大選結果出爐以後，大陸方面應該會有一些制裁措施，也許只針對部分項目，可是實際上完全沒有，這很出人意料，令他百思不得其解。然現在距離5月20日新政府上任已經越來越近，要在這幾天新增制裁的機率也幾乎不可能，至於5月20日後會怎麼發展，那就要看賴就職講了什麼話，對於兩岸關係有無善意回應，如果有，那對於局面惡化可能會有所減緩，因為後續還要看針對台灣禁止大陸輸入的2500多項產品有無放寬的準備。