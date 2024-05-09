台船舉辦海軍浮塢新建案開工典禮

台船受軍方委託建造的海軍新建浮塢，9日上午在高雄廠區舉行開工典禮。（照:台船提供） 中評社高雄5月9日電／台船公司受台灣軍方委託建造海軍新建浮塢乙艘，今天在台船高雄廠區舉行開工典禮，由海軍保修指揮部指揮官高志雄少將及台船周志明副總經理共同主持。本建造案於2023年8月18日簽約，合約交期2026年11月30日。



台船公司表示，海軍新建浮塢(ARD, Auxiliary Repair Dock)為海軍整體後勤中重要的一環，也是對後續海軍艦艇維修的重要保障。本次新建浮塢主要尺寸規格與功能為全長126公尺，最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水2.5公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可以執行3,800公噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。



本次新建浮塢其特色為採用台船開發完成之“自動化壓浮系統”、“機艙延伸警報系統”、“船用裝載電腦軟體”，並由台船整合閥控系統和電源管理系統，除提升浮塢執行任務操作效能，亦可供操作人員於遠端監控相關設備執行狀況。



台船近年承接第六號浮塢保養維修工程，深知海軍後勤對於浮塢需求，在預算及期程可行下，台船可對本案設計加以精進，使其更貼合海軍使用需求。



台船提供多項本土化的裝備系統與扶植維修能量，未來若能落實“造修合一”政策，由台船承擔本浮塢全壽期維修及管理，將可縮短備料及施工期並大幅提高浮塢妥善率。



台船近年致力於智慧船舶裝備系統開發並成功整合本土廠商技術，陸續完成本土化的“自動化壓浮載系統”、“機艙延伸警報系統”、“船用裝載電腦軟體”、“電力管理系統”等，並已綜合運用於離岸風電大型駁船(台船十五號、台港514001號)、海巡署1,000級巡防艦(彰化艦、台中艦)、新型兩棲船塢運輸艦(玉山軍艦)、高雄市輪船公司(雄棧一號)。