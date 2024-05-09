蔡出席護師節快閃　韓國瑜妙語如珠逗樂全場

韓國瑜致詞妙語如珠、趣味橫生。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月9日電（記者 張穎齊）國際護師節聯合慶祝大會9日舉行，蔡英文、“行政院長”陳建仁、中國國民黨“立法院長”韓國瑜等均受邀出席，現場近千名護理師，場面盛大，但蔡英文、韓國瑜則王不見王，蔡離開後3分鐘、韓進場，而相較蔡全程看稿，韓一上台就說要脫稿演講，妙語如珠、趣味橫生、自帶幽默的喜感，逗樂全場護理師及主持人，人氣不減。



台“衛生福利部”、台灣護理學會、護理師護士公會聯合會聯合舉辦的國際護師節聯合慶祝大會今日下午在台北國際會議中心大會堂舉行，與會的有蔡英文、陳建仁、韓國瑜、台灣護理學會理事長廖美南、護理師護士公會聯合會理事長紀淑靜、“行政院”發言人林子倫、“衛生福利部政務次長”王必勝、“考選部長”許舒翔、“國策顧問”高靖秋、“衛福部”護理及健康照護司長蔡淑鳳等，現場護理師來了近千名，有男有女，座無虛席。



蔡英文2點整在陳建仁等陪同下進場，蔡英文致詞時全程看稿，護理師上台前都先向蔡鞠躬，在維安人員叮嚀下，不握手、慎重地從蔡手中拿取獎品合影，蔡約2點35分離去。



隨後僅過3分鐘，韓國瑜於2點38分進場，與陳建仁、林子倫、王必勝等人致意。在陳建仁致詞完後，陳也先行離去，輪到韓國瑜上台致詞。



韓國瑜一上台就說，剛剛蔡英文、陳建仁講了很多，但他不贅言，他想脫稿致詞，剛看到陳建仁致詞時笑得很燦爛，陳每天跑到教堂祈禱，靈魂比大家都聖潔，陳每次離開“立院”都笑容滿面，來“立院”備詢都笑不出來，本來想當著陳的面講這笑話，但陳先離開了。全場聽後發出笑聲。

