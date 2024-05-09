巴宰族爭取成為台灣原民第17族

南投縣巴宰族群文化協會等團體向原民會遞交申請書，盼成為台灣原住民第17族。（照片：南投縣巴宰族群文化協會） 中評社南投5月9日電／台灣原住民巴宰族人向“原民會”申請盼成為台灣第17族，“原民會”今天表示，將依“憲法”判決明示要件、法律程序、原基法，並參考辦理第10族至第16族作業經驗妥善處理，保障原住民族身分認同權。



潘英寬表示，巴宰族（Pazeh）是台灣平埔族群之一，範圍從北至台中大安溪北岸，南至大甲溪南岸，包括苗栗三義、卓蘭、台中豐原、石岡、大雅、北屯都屬於傳統領域，巴宰族主要住在苗栗縣三義鄉鯉魚潭聚落、台中市神岡區大社岸裡社區、南投縣埔里鎮愛蘭里（烏牛欄社Auran），近200年發展保留巴宰文化搖籃。



台灣原住民族現有16族，依各族群人口總數排序為，阿美族、排灣族、泰雅族、布農族、太魯閣族、卑南族、魯凱族、賽德克族、鄒族、賽夏族、雅美族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、邵族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族。



推動成為台灣官方第17族原住民族，南投縣巴宰族群文化協會、苗栗縣巴宰族群協會、台中市巴宰族群文化協會昨天齊聚埔里鎮，向“原民會”遞交申請書，分布苗栗、台中、南投的巴宰族人到場見證，期許繼續努力，早日恢復族人應有權利與義務。



南投縣巴宰族群文化協會理事長、台灣基督長老教會愛蘭教會長老潘英寬長期致力巴宰族語言、歌謠與文化推廣、保存與研究、正名運動，潘英寬今天受訪表示，巴宰族人奮鬥25年累積厚實母語、文化能力，因此聯合3個聚落申請盼成為官定原住民第17族。



潘英寬說，同屬平埔族的西拉雅族去年提出申請，巴宰族3個聚落幾乎以3個教會為生活核心，教會以羅馬拼音保存記錄母語、文字，還有課本、教材，有厚實文化實力，加上2022年10月28日的2022年憲判字第17號判決內容提及，族群保有文化特徵、客觀紀錄、族群認同，得依民族意願向政府申請核定為原住民族。



潘英寬說，埔里鎮巴宰族主要住在愛蘭台地，集集大地震前鮮為人知，僅少數學術研究者、文史工作者關心，震後巴宰族人以愛蘭教會為根據地，更加積極進行文化復振，除內社、烏牛欄社舉辦巴宰族傳統過年活動，更協力編寫族語教材、更新進階教材、參與原住民族語文學創作相關比賽，以保存瀕臨消失的巴宰母語。



有關申請後程序，“原民會”今天表示，“憲法”判決後，已陸續受理西拉雅族、噶哈巫族、巴宰族等團體申請，後續依“憲法”判決明示要件、法律程序、原住民族基本法第2條第1款規定，參考先前辦理第10族至第16族的作業經驗，妥善處理山地原住民、平地原住民以外其他民族認定作業，落實“憲法”保障的原住民族身分認同權。