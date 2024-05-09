卓榮泰率團隊拜會陳建仁　笑稱是回娘家

左起陳世凱、鄭麗君、卓榮泰、陳建仁、鄭文燦、李孟諺、林子倫。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月9日電（記者 鄭羿菲）距520交接還有10天，準“行政院長”卓榮泰9日下午拜會“行政院長”陳建仁，陳建仁笑說卓榮泰過去曾在2005年、2017年兩度擔任“行政院秘書長”，此次是“回娘家”。卓榮泰則誇陳建仁在打詐新4法與403花蓮大地震賑災都是人民所需，未來將會在此基礎上繼續走下去。



卓榮泰9日下午率準“行政院副院長”鄭麗君、準“行政院”發言人陳世凱，拜會陳建仁，“行政院副院長”鄭文燦、秘書長李孟諺陪同，一行人於平時接待外賓的“行政院”玉山廳會面。卓、鄭、陳一行人一路滿臉掛著笑容走進玉山廳，而即將卸任回“中研院”做研究工作的陳建仁，與即將接任“交通部長”的李孟諺臉上也都堆滿笑容，唯獨即將接任海基會董事長的鄭文燦表情較嚴肅。



陳建仁即將在5月20日下午把“行政院長”一職交接給卓榮泰。按照“行政院會”正常程序，若沒有召開臨時會，5月16日將是陳建仁任內最後一次召開“行政院會”，屆時也將按憲政慣例提出“內閣”總辭案。



陳建仁說，他相信未來的“行動創新”“內閣”一定會做得比“溫暖堅韌”“內閣”更好，卓上任後最重要的工作除了赴“立法院”接受總質詢，還有編列明年的總預算，“行政院”都會持續向卓報告情況。



卓榮泰則細數陳建仁從2023年1月31日上任，到520剛好是475天，感謝陳建仁為台灣人民做出很大的貢獻。陳建仁一聽，驚訝地笑了出來。卓榮泰也稱讚9日上午通過的打詐新4法式龐大的工程，而403花蓮大地震，陳建仁也通過賑災方案，這都是台灣人民需要的，我們會在此基礎上繼續走下去。