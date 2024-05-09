陸罹難漁民遺體520前返鄉？陸委會：待調查

陸委會副主委詹志宏。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月9日電（記者 俞敦平）0214金門撞船事件兩岸協商破裂，2名罹難大陸漁民遺體仍冰存在金門，能否在520前讓他們返鄉?陸委會副主委詹志宏9日在例行記者會上表示，目前還靜待司法調查中，真相大白後，才能追究並考慮是否道歉。



至於外傳此事件導致近日陸方開放旅客至馬祖而不包含金門，詹志宏表示，他並沒有收到陸官方的正式說法，因此無從回應。



陸委會9日下午舉行例行記者會，由陸委會副主委詹志宏主持。



記者提問，在即將迎來520新“內閣”上任之際，有關金門漁船翻覆事件的後續處理情況，以及福建居民赴馬祖旅遊政策未涵蓋金門的原因。



詹志宏回應指出，“海洋委員會”和“海巡署”已多次公開表示，該事件仍在等待調查機關的完整調查。他強調，衹有在真相大白後，才能追究責任並考慮是否需要道歉。



至於此次陸方並未開放旅客赴金門旅遊政策，詹志宏表示，目前並未收到陸方官方的正式說法，目前所聞皆為傳言。他提到，金門的觀光業者近期確實有表達不滿，質疑為何金門居民要受到此等待遇。



詹志宏指出，2019年時，中國大陸旅客赴金門達30萬人次，而赴馬祖僅有6500人次，他認為這北京為何放棄金門的理由，應由北京方面給出解釋。